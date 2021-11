Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, a lansat un atac dur la adresa conducerii PNL, din cauza modului in care au fost desfașurate negocierile cu PSD pentru noul Guvern și cere demisia lui Florin Cițu, președintele partidului. Intr-un mesaj postat pe un grup intern al PNL, Turcan susține ca…

- Biroul Executiv (BEx) al PNL se intalnește vineri, la ora 16.30, intr-o ședința de criza in sistem online, dupa impasul in care au ajuns negocierile cu PSD și UDMR pe imparțirea ministerelor. Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, s-a declarat nemulțumit de atitudinea social-democraților și le-ar fi…

- PNL s-a reunit, marți seara, in ședința Biroului Executiv pentru a vota daca sunt sau nu de acord cu varianta premierului prin rotație. In plus, liberalii vor sa decida și pe cine vor susține pentru funcția de premier, in cazul in care negocierile cu PSD se finalizeaza zilele acestea și se ajunge la…

- Procurorii, judecatorii și personalul instanțelor sunt scutiți de certificat verde la locul de munca. Așa prevede Hotararea de Guvern transpusa in proiectul de Lege 454/2001 privind obligativitea certificatului verde la locul de munca, care a picat miercuri in Senat și va ajunge in dezbatere la Camera…

- PNL a decis, intr-o ședința de urgența, marți, sa propuna PSD sa susțina un guvern minoritar PNL-UDMR cu premier Nicolae Ciuca, pentru doar 3 luni. Acest armistițiu politic ar fi rediscutat dupa cele trei luni. Conform unor surse politice, PSD nu ar dori sa susțina un guvern minoritar, nici chiar pentru…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, dupa consultarile de la Cotroceni, ca intre PSD și PNL nu a existat pana in acest moment un dialog, insa este dispus sa discute cu premierul desemnat Nicolae Ciuca. „Am facut un apel catre toți liderii partidelor politice sa ne strangem și sa gasim…

- Fostul președinte al PNL Ludovic Orban a comparat, luni, o eventuala nominalizare a lui Rareș Bogdan pentru funcția de premier cu decizia PSD de a o numi pe Viorica Dancila prim-ministru. “Ascultați-ma! Nu poți sa te joci cu soarta Romaniei și cu poziția de prim-ministru. Aici nu poți sa pui prim-ministru….sa…

- Rares Bogdan a lansat o provocare pentru Dacian Cioloș, cu puțin timp inainte de inceperea Congresului PNL. Bogdan il cheama in Guvern pe Dacian Cioloș și spune ca daca va accepta o funcție de ministru, va intra și el in Guvern. “Eu imi doresc ca aceasta coalitie sa continue cu USR PLUS. Ii transmit…