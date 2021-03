Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a postat pe Facebook o imagine cu un copil care ține in maini o pancarta inscripționata cu mesajul „Hoților, dați salariul la tati, ca am nevoi!!!” in timpul protestelor din Valea Jiului.

- Co-presedintele USR PLUS, Dan Barna, sustine ca regreta plecarea Florinei Presada din USR, afirmand ca aceasta "era om valoros in echipa USR". Barna adauga ca fostul senator "are oricand usa deschisa in USR daca doreste sa revina”. "Chiar am vorbit in aceasta seara cu Florina, mie imi pare…

- CFR Cluj a invins-o pe Chindia Targoviște, scor 1-0, in ultimul meci al etapei cu numarul 20 din Liga 1. Andrei Pițian (25 de ani) a criticat vehement arbitrajul brigazii conduse de Radu Petrescu. Chindia Targoviște - CFR Cluj, toate informațiile AICI Andrei Pițian a fost implicat in cele mai fierbinți…

- Europarlamentarul PNL Vlad Nistor a declarat marți, la Antena 3, ca Ludovic Orban nu va pierde 'meciul' intern cu Rareș Bogdan și Robert Sighiartau, liderii liberali care i-au cerut demisia. „Nu este o batalie intre Rareș Bogdan si Ludovic Orban, asta ar insemna ca este un echilibru intre cele doua…

- Europarlamentarul a reactionat la cazul de la spitalul din Corabia, unde un batran statea in genunchi cerand ajutorul medicilor, intr-o sala de asteptare si i-a transmis un mesaj ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu.

- Fostul premier și lider PSD, Adrian Nastase, susține ca europarlamentarul Rareș Bogdan se transforma in ”vocea poporului” și va critica atat Guvernul PNL, dar și pe Klaus Iohannis. Citește și: Razboi deschis in PNL: 'Din toții așii noului Guvern, nu am tras niciunul!' ”L-am ascultat…