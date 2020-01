Stiri pe aceeasi tema

- ​UDMR va vota o moțiune de cenzura depusa dupa angajarea raspunderii Guvernului pentru alegerea primarilor în doua tururi, a declarat pentru HotNews.ro, președintele Uniunii, Kelemen Hunor. „Noi am spus ca nu suntem de acord cu OUG sau cu angajarea raspunderii pentru alegerea primarilor…

- Guvernul se va reuni, joi, in ședința, iar conform surselor noastre va fi anunțata intenția Executivului de a-și angaja raspunderea pe doua legi extrem de controversate. Este vorba despre alegerea primarilor in doua tururi și desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție.Citește…

- Social democrații au decis in CEx sa atace prin moțiune de cenzura asumarea raspunderii din partea Guvernului PNL privind alegerea primarilor in doua tururi. Liderii PSD au votat in ședința Comitetului Executiv de marți, prima din acest an, sa depuna imediat o moțiune de cenzura pentru demiterea Guvernului…

- Deputatul PSD Daniel Suciu a sustinut, luni, ca alegerile anticipate anuntate de PNL sunt o "perdea de fum", aratand ca acest proces trebuie declansat prin demisia premierului Ludovic Orban.El a afirmat, totodata, ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura daca va fi adoptata alegerea…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a declarat la Antena 3 ca premierul Ludovic Orban trebuie sa demisioneze daca judecatorii CCR vor ajunge la concluzia ca Guvernul a generat un conflict juridic de natura constitutionala, prin angajarea raspunderii pe legea bugetului. Ciolacu susține ca…

- Guvernul și-a asumat raspunderea in Parlament pe bugetul asigurarilor sociale și pe modificarea Ordonanței 114/2018 Parlamentul s-a reunit luni pentru angajarea raspunderii Guvernului pe fiecare din cele trei proiecte adoptate de Cabinetul Orban - bugetul de stat pe 2020, bugetul asigurarilor sociale…

- PSD va depune motiune de cenzura doar daca Guvernul îsi va asuma raspunderea pe alegerea primarilor în doua tururi de scrutin, a declarat luni vicepresedintele Gabriel Zetea. În cazul în care Executivul își asuma raspunderea pentru bugetul pe 2020, PSD se va limita la a…

- Partidul Pro România nu va vota o moțiune de cenzura a PSD, care privește eventuala angajare a raspunderii Guvernului pe tema alegerii primarilor în doua tururi, declara la RFI senatorul Adrian Țuțuianu, vicepreședinte al formațiunii. El precizeaza însa ca partidul sau va susține o…