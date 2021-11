Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL, Rares Bogdan, l-a atacat pe Marcel Ciolacu, dupa discursul critic pe care liderul PSD l-a avut la adresa liberalilor chiar in momentul in care noul guvern a primit votul de investitura in Parlament. „Arogantele nu au ce cauta intr-o coalitie”, a afirmat europarlamentarul,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca în mod cert România va avea un guvern, joi, însa precizeaza ca PSD va decide luni dimineata varianta pe care o va sustine, pentru Guvern, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis.„Eu nu stiu ce a spus domnul Ciuca, eu va spun…

- Fostul președinte al PNL, Ludovic Orban, e categoric. Acesta spune ca PNL nu poate face nicio coaliție cu PSD și ca singura șansa de a conduce țara e refacerea alianței cu USR. Orban spune insa ca PNL nu poate propune un premier militar. Dupa ce a acuzat ca președintele Klaus Iohannis sa ordine liberalilor,…

- Liberalii s-au reunit acum in ședința Biroului Politic Național (BPN) de la Palatul Parlamentului pentru a decide flexibilizarea mandatului, adica cu cine va negocia PNL o alianța pentru formarea viitorului Guvern, dar și pentru a desemna o echipa de negociere.UPDATE ora 18.20: In debutul ședinței,…

- Klaus Iohannis a vorbit despre campania de vaccinare anti-Covid din Romania, facand referire și la numarul mic de romani vaccinați. Președintele a dat exemplul Danemarcei, in care restricțiile au fost ridicate complet dupa o campanie de vaccinare de foarte mare succes. „Avem arma cu care sa terminam…

- Depunerea unei moțiuni de cenzura, indiferent cine ar face-o, ar trebui sa fie mana cereasca pentru orice partid din Opoziție. Daca unul dintre partidele din coaliție ar depune o astfel de moțiune, lucrurile ar fi și mai benefice, caci in acest fel, succesul acesteia ar fi garantat și caderea guvernului…

- Nici macar ciomageala dintre partidele din coaliție nu i-au schimbat planurile lui Iohannis. Președintele a venit miercuri seara cu un discurs gata-pregatit și l-a livrat neabatut, temeinic, ca și cum nimic nu era mai important, scrie Patrick Andre de Hillerin intr-un comentariu pentru Libertatea. Președintele…