Stiri pe aceeasi tema

- Deși atat premierul Ludovic Orban, cat și europarlamentarul Rareș Bogdan au declarat public ca se ințeleg foarte bine și ca in interiorul PNL nu exista niciun conflict, surse Antena3.ro au declarat ca, de fapt intre cele doua tabere pe care le reprezinta are loc un razboi rece. Atacurile vin in general…

- Deși atat premierul Ludovic Orban, cat și europarlamentarul Rareș Bogdan au declarat public ca se ințeleg foarte bine și ca in interiorul PNL nu exista niciun conflict, surse Antena3.ro au declarat ca, de fapt intre cele doua tabere pe care le reprezinta are loc un razboi rece.

- Deputatul PSD Olguța Vasilescu reacționeaza în scandalul de la conferința de presa a lui Nicușor Dan provocat de angajații de la Primaria Sectorului 5 condusa de Daniel Florea (PSD), care l-au bruiat cu mașinile de la salubrizare, claxonând continuu. Olguța Vasilescu îi transmite lui…

- Candidatul alianței la Primaria Capitalei, Nicușor Dan a comentat, in exclusivitate la Antena 3, atacul venit din partea partidului USR-PLUS, al carui fondator este, precum și incidentele din timpul conferinței de presa pe care a susținut-o joi dimineața.

- La cateva zile dupa ce a bruiat conferinta de presa a lui Nicusor Dan, candidatul USR-PNL la Primaria Capitalei, viceprimarul Aurelian Badulescu a fost trimis in concediu de odihna, conform unor surse din interiorul PMB.Pe 5 iunie, Nicusor Dan a sustinut o conferinta de presa in Prelungirea Ghencea,…

- Aurelian Badulescu si Nicusor Dan si-au continuat disputa la Antena3. Viceprimarul Capitalei l-a provocat pe Nicusor Dan la o dezbatere. "Domnul Badulescu e subaltern al doamnei Firea", a zis Nicușor Dan. "Eu nu sunt prostul lui Firea", a reacționat Badulescu. Olguta Vasilescu,…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, și candidatul PNL-USR la Primaria Capitalei, Nicușor Dan, au continuat vineri la Antena 3 scandalul inceput in strada cand au fost imbranceli la conferința candidatului PNL-USR la primaria Capitalei.Badulescu și Dan au intrat prin telefon și și-au…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat la Digi24, dupa ce s-a terminat o discuție in conducerea partidului despre alegerile locale, ca liberalii vor sa caștige cateva sute de primari in plus fața de cei 1.100 pe care ii are in prezent. „Am discutat aceasta chestiune (alegeri locale) si la…