Rareş Bogdan: În politică nu poţi singur, chiar dacă ai fi Ronaldo, Messi sau Hagi / VIDEO Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, susținator al lui Florin Cițu la șefia partidului, a declarat, luni, la conferința de alegeri a PNL Constanța, ca a observat ca spre deosebire de presa și de afaceri, in politica nu te poți descurca de unul singur. „In politica e altfel ca in business sau in presa. Nu poti de unul singur chiar de ai fi Ronaldo, Messi sau Hagi, nu poti decat intr-o echipa. Acum vorbim despre echipa, de oameni cu viziuni, vorbim despre oameni pe care in campaniile electorale in 2019, 2020, i-am dat drept exemplu, Boc, Flutur, exemple de succes ale unor primari care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

