- Sub pretextul luptei cu „statul paralel“, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu ataca repetat institutii care formeaza coloana vertebrala a statului. In plus, si presedintele Iohannis a certat, de-a valma, Jandarmeria. Specialistii explica consecintele.

- Mitingul antiguvernamental din 10 august din Piata Victoriei a fost o tentativa de lovitura de stat esuata, sustine liderul PSD Liviu Dragnea, declarandu-se convins ca a fost o „organizare paramilitara foarte bine pusa la punct”. Dragnea s-a declarat convins ca protestatarii au vrut sa dea jos Guvernul…

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca mitingul din data de 10 august, din Piața Victoriei, a avut parte de o promovare asigurata de serviciile secrete, pentru ca s-a incercat o ”legendizare a Diasporei”. Cristoiu arata ca operațiunea nu a avut succes, dovada ca imediat dupa miting s-a renunțat la a-l…

- BUCUREȘTI, 11 august, Sputnik, Dragoș Dumitriu. "Evenimentele violente din Piața Victoriei din seara zilei de 10 august nu pot fi încadrate în nicio forma de democrație, diferențele de opinie nu pot justifica niciodata violența", declara Dragnea. © AFP 2018 / Daniel MihalescuBiserica…

- Violentele din 10/11 august, din Piata Victoriei, au fost unele regizate, cu ajutorul unor oameni din institutiile statului. Nu ma pronunt acum daca regizorul a fost din zona Dragnea sau din zona Iohannis. Doamne ajuta ca nu a murit nimeni! Au fost...

- Actorul si vedeta de televiziune Florin Calinescu si-a aratat dezaprobarea fata de justificarile oferite de Jandarmerie privind interventia din Piata Victoriei, in urma careia 452 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- "(Analiza) este practic incheiata pe toate materialele pe care le-am avut. Mai sunt cateva institutii care nu ne-au dat inca, dar dupa parerea mea va trebui sa o prezentam undeva in cursul acestei saptamani, sa o finalizam si sa o prezentam Guvernului, presedintelui si Parlamentului. Decizia va fi…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a ținut sa transmita un mesaj ferm din Piața Universitații. Acesta a scandat impotriva lui Kovesi, Iohannis, Coldea, dar și a lui Ludovic Orban „Aștept de un an și jumatate sa se auda adevarata majoritate. Am o veste.