Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a facut declarații incendiare despre implicarea serviciilor secrete in incercarea de a-l atrage in inscenari și a-l compromite. Rareș Bogdan: Unii incearca sa faca jocul pe care l-au facut cu Crin Antonescu, Victor Ponta. Eu nu am ce sa-mi reproșez! „Nu vreau sa fiu asociat cu arestarea lui Trump și incearca unii arestarea mea. Ințeleg ca incearca unii sa faca jocul pe care l-au facut cu Crin Antonescu, care umbla singur prin parcuri și scrie carți excepționale, prin Bruxelles sau cu Victor Ponta care se plimba prin Bosfor. Ii anunț ceva. Eu am mai trecut prin…