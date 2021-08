Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rares Bogdan, sustinator al lui Florin Citu pentru functia de presedinte al PNL, se declara "tulburat" de afirmatiile facute duminica de presedintele formatiunii, Ludovic Orban, cu privire la ingerintele din afara partidului in campania pentru alegerile interne pentru sefia PNL.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a acuzat duminica, la Focsani, ca „forte externe” intervin in cadrul alegerilor interne din PNL pentru a influenta alegerea presedintelui partidului. ”Le atrag atentia celor din exteriorul PNL care isi baga coada, de doua luni, in democratia interna, care folosesc instrumente…

- ​Adversari în lupta pentru șefia PNL, Ludovic Orban și Florin Cîțu s-au întâlnit vineri, fața în fața, la Satu Mare la alegerile organizației județene. Cei doi liberali și-au aruncat replici acide în timpul discursurilor de susținere a candidatului la președinția…

- Partenerii de guvernare ai PNL par sa nu se fi nascut in Romania, fiind absenți de la momente esențiale in celebrarea a tot ceea ce este simbol al națiunii romane, a spus președintele PNL, Ludovic Orban, in cadrul Conferinței Județene de alegeri a Organizației PNL Bacau. „Avem niște parteneri de guvernare…

- Presedintele in exercitiu al filialei teritoriale Botosani a Partidului National Liberal (PNL), deputatul Costel Soptica, a castigat, sambata, alegerile interne pentru presedintia partidului, el fiind un om apropiat de fostul premier, Ludovic Orban. Scorul a fost unul destul de diferit. Mai exact,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica, la Arad, ca relatia sa cu premierul Florin Cîtu nu s-a schimbat dupa ce acesta a intrat în cursa pentru presedintia partidului, afirmând ca exista colaborare si ca obiectivul comun este ca alegerile interne sa nu afecteze actul…

- Intrebat despre posibila candidatura a premierului Florin Cițu la șefia PNL, Ludovic Orban a spus ca ”deocamdata e o presupunere, nu comentez presupuneri”.„Eu mi-am anunțat transparent candidatura, obiectivul meu e ca PNL sa serveasca in continuare interesele Romaniei”, a spus Ludovic Orban.Președintele…