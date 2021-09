Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat ca activitatea Guvernului merge mai departe, pentru ca sunt lucruri importante care trebuie rezolvate. „Guvernam, avem de facut lucruri, avem de facut rectificare… Cine lasa Guvernul in asemenea situație, arata ca este iresponsabil”, a mai spus Cițu care și-a prezentat…

- ​Cu Florin Cîțu care a aruncat în aer Coaliția, oamenii lui Florin Cîțu dau vina acum pe Ludovic Orban ca face jocurile USR-PLUS. Mai exact, ei sunt nemulțumiți ca Orban, ca președinte al Camerei Deputaților, a convocat vineri seara ședința conducerii Parlamentului pentru a stabili…

- Birourile Permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului au fost convocate vineri, in sistem online, la ora 23.00, pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura a USR PLUS-AUR si pentru a stabili calendarul dezbaterii acesteia. Din cauza ca nu s-a intrunit cvorumul, ședinta a fost amanata pentru…

- ​Birourile Permanente ale celor doua Camere au fost convocate vineri, la ora 23.00, în sedinta online, pentru a lua act de depunerea motiunii de cenzura USR PLUS-AUR si a stabili calendarul dezbaterii acesteia. Sedinta a fost amânata pentru sâmbata, la ora 11:00, nefiind întrunit…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a dat asigurari, marți , la Vila Lac, dupa o ședința informala a liberalilor care il susțin pe premierul Florin Cițu pentru șefia PNL, ca șeful Guvernului nu va fi schimbat. „Ii asigur pe toti ca si Barna si Ciolos sunt oameni responsabili si vor sa mearga…

- Pentru cei de la Administrația Prezidențiala condusa de președintele Klaus Iohannis, Camera Deputaților avandu-l in frunte pe Ludovic Orban și membrii Guvernului in frunte cu premierul Florin Cițu, legea privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice este doar un moft, iar Agentia…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a lansat sâmbata un atac la adresa Ralucai Turcan, Rareș Bogdan și Robert Sighiartau, care s-au aliniat în spatele premierului Florin Cîțu, în competiția pentru șefia partidului: "PNL nu are nevoie de oameni care astazi voteaza în Biroul…

- Sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului este programata la ora 11.00. La sedinta ar urma sa participle si premierul Florin Citu.In cadrul sedintei solemne, presedintele Israelului va sustine un discurs, la invitatia prsedintilor celor doua Camere, Anca Dragu si Ludovic Orban.Potrivit agendei…