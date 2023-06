Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE UDMR a anunțat ca nu poate accepta noua oferta și ca nu participa la guvernare in noile condiții. ”Putem accepta Energia și Mediul. Daca nu, nu”, a spus Csoma Botond, liderul deputatilor UDMR. „Nu suntem carpa nimanui”, a afirmat Csoma Botond. UDMR a decis sa fie mai flexibila si sa primeasca…

- Prim vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, marti, ca PNL nu va ceda UDMR decat Ministerul Energiei, nu și al Mediului, afirmand ca nu se poate ca liberalii sa cedeze Uniunii doua ministere si ca „este inadmisibil ca in fiecare zi sa se schimbe conditiile”.

- Astazi, 12 iunie, este așteptata ședința de Guvern in care premierul Nicolae Ciuca iși poate depune mandatul, ceea ce echivaleaza cu demisia intregului Executiv. In urma anuntului, se declanseaza procedura pentru rocada premierilor in cadrul coalitiei de guvernare, o premiera in politica din Romania.…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat duminica, 11 iunie, la ieșirea de la discuțiile cu Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu privind rotativa guvernamentala, ca formațiunea sa nu este de acord cu noua propunere venita din partea PSD, potrivit careia UDMR sa preia ministerele Energiei și Fondurilor…

- Termenul asumat pentru schimbarea premierului și a unor miniștri, conform protocolului de Guvernare, are toate șansele sa fie depașit cu o luna. In prezent se poata negocieri atat intre PNL și PSD cat și in interiorul partidelor pentru stabilirea portofoliilor și a candidaților, fiind deja avansate…

- Comisia Europeana inca evalueaza a doua cerere de plata din Planul National de Redresare si Rezilienta, iar dialogul cu autoritatile romane continua, au anuntat, miercuri, reprezentantii CE. „Comisia Europeana evalueaza inca cea de-a doua cerere de plata. Precizam ca o decizie finala din partea Comisiei…

- Romania a finalizat o noua etapa a dialogului cu Comisia Europeana privind plata celei de-a doua transe de plata din PNRR, in valoare totala neta de 2,81 miliarde euro, care vizeaza 51 de jaloane si tinte, informeaza, marti, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), informeaza AGERPRES…