Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat ca are cateva mii de carti in plus citite fata de Marcel Ciolacu si daca se apuca sa vorbeasca de liderul PSD, acesta „trebuie sa isi ia trei firme de consultanta sa-i puna vorbele in gura". Liberalul a mai precizat ca s-a luptat cu „personaje mult mai…

- Coaliția se pregatește pentru o ședința tranșanta. Ar putea ieși cu scantei, pentru ca tensiunile cresc. In ultima perioada, nu trece o zi fara noi atacuri in presa. PSD va conduce Romania și dupa 2024, cu sau fara PNL - este cea mai recenta sageata lansata de liderul social-democraților, Marcel Ciolacu.…

- Rares Bogdan a declarat, duminica, la o televiziune de știri, ca cei de la PSD se dovedesc „niste copilandri”.„Noi niciodata nu ne vom ataca partenerii de coalitie, dar mi se pare ca toata imaginea de 32 de ani a PSD au facut-o zob oamenii astia, pentru ca pur si simplu se dovedesc niste copilandri”,…

- Liderii coaliției vorbesc depre introducerea pieței reglementate cu preț fix, de la 1 ianuarie 2023.In cadrul coaliției de guvernare PNL – PSD – UDMR s-a discutat in ultima perioada despre revenirea la o piața de energie reglementata.Liderii celor doua formațiuni, Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, vor…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a insinuat in emisiune la Romania TV, ca vechii miniștri din USR – indicandu-l chiar pe Cristian Ghionea, fost ministru al Fondurilor Europene) – ar fi secretizat Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). In cadrul emisiunii a fost aratat inclusiv un document, scris…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca PSD este partidul care a venit, in coalitie, cu „cele mai bune programe pentru IMM-uri si pentru capitalul romanesc, cu cele mai bune solutii si scheme de ajutor”. „Nu stiu acum daca acel impozit unic mai reprezinta si progresul, dar sunt ferm convins ca impreuna…

- Presedintele Senatului, Alina Gorghiu, a declarat marți, 6 septembrie, ca „nu-mi arde la inceput de saptamana de glumite”, in contextul in care președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, afirmase ironic ca se bucura ca Rares Bogdan i-a lamurit pe cei din PNL ca trebuie marite pensiile.„Mie nu-mi…

- Premierul Nicolae Ciuca ii asigura pe cei de la PSD ca vor avea functia de premier incepand din mai 2023. Nicolae Ciuca a sustinut ca acordul prin care s-a format coalitia va fi respectat. "Ceea ce va pot spune cu certitudine este ca, in acest moment, rotatia la functia de premier se va produce pe 25…