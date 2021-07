Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan a criticat, sambata, in conferinta de alegeri a PNL Bihor, faptul ca PNL nu detine portofoliul Fondurilor Europene, el aratand ca cel mai bun titular pentru functia de ministru ar fi fost Marcel Bolos. „Daca Marcel Bolos era ministrul Fondurilor Europene, sau…

- Conflict deschis intre președintele UDMR Kelemen Hunor și ministrul Justiției Stelian Ion pe tema desființarii SIIJ. Kelemen Hunor il acuza pe ministru de “lipsa de materie cenușie” și spune ca “a cam luat-o pe aratura”, dupa ce Stelian Ion ar fi acuzat UDMR ca “face jourile unor vecini care nu vor…

- Alegerile interne din PNL dar și cele din USR PLUS vor duce la o remaniere a actualului Guvern Cițu, crede europarlamentarul PSD Victor Negrescu. El face acuzații grave cu privire la implementarea proiectelor de investiții din PNRR de catre premier și ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea.…

- George Simion, liderul AUR, il provoaca pe ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, la o intrecere mai puțin obișnuita: Daca Ghinea știe sa raspunda la 5 intrebari, partidul AUR nu va vota moțiunea de cenzura pe numele lui Ghinea, inițiata de PSD, și ca va fi votata marți in Parlament. “Domnule…

- Premierul Florin Cițu, vicepremierul Dan Barna și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, vor prezenta public, miercuri, 2 iunie, la ora 16.00, la Palatul Victoria, Planul Național de Redresare și Reziliența, a informat Guvernul Romaniei.Pe 26 mai, prim ministrul Florin Cițu…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, luni, ca Ludovic Orban va avea cu siguranta un contracandidat ‘foarte puternic’ pentru sefia partidului, printre nominalizații europarlamentarului PNL numarandu-se premierul Florin Citu, Emil Boc, Ilie Bolojan, Dan Motreanu si Robert Sighiartau. “Il…

- Guvernul Cițu dezbate, miercuri, in ședința de Guvern, proiectul de ordonanta de urgenta care modifica si completeaza Legea privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, in sensul cresterii gradului de protectie a acestor cetateni. Potrivit noilor modificari, statul roman se va…