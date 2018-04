Stiri pe aceeasi tema

- Seful Statului Major rus, generalul Valeri Gherasimov, si comandantul suprem al fortelor NATO Curtis Scaparrotti se intalnesc joi in Azerbaidjan pentru a discuta despre situatia din Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii, citat de agentia Tass, scrie Reuters.Gherasimov se afla intr-o…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni, pe comandantul suprem al fortelor aliate in Europa (SACEUR) si comandant al fortelor SUA in Europa, generalul Curtis Scaparrotti, context in care a evidentiat necesitatea ca postura de descurajare si aparare a NATO pe Flancul…

- Comandantul suprem al forțelor NATO in Europa, Curtis Scaparrotti, susține ca navele și submarinele Rusiei „colcaie” in marile și oceanele lumii cu o misiune: aceea de provoca probleme la nivelul cablurilor subacvatice de internet care fac legatura intre continente, scrie digi24.

- Rusia ar putea dobândi superioritate militara în Europa pâna în anul 2025, depasind capabilitatile militare desfasurate de Statele Unite în tarile europene, avertizeaza generalul american Curtis Scaparrotti, seful Comandamentului SUA în regiune, pledând…

- Iskander-M, sistemul de rachete balistice cu raza scurta de actiune al Rusiei, nu va avea rival pe plan international pana cel putin in 2025, a declarat miercuri comandantul-sef al fortelor terestre ale armatei ruse, general-colonelul Oleg Saliukov, intr-un interviu pentru ziarul

- Autoritatile saudite l-au demis pe seful statului-major si pe alti responsabili militari cu ocazia unei importante remanieri in randul armatei, au anuntat luni media oficiale, citand o serie de decrete ale regelui Salman, transmite AFP. "Incetarea activitatii generalului Abdul Rahman bin Saleh Al-Bunyan,…

- Marea Britanie risca sa nu mai faca fata capacitatilor militare ale Rusiei daca nu investeste mai mult in fortele sale armate, avertizeaza seful statului major general al armatei britanice, citat de AFP.