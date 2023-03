Proiecte de 55 de milioane de euro, aproape 12 mii de hectare de teren si un numar de studenti in crestere. 2022 a fost un an bun mai bun ca niciodata pentru Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" Iasi. Aceasta este concluzia desprinsa din raportul rectorului, prezentat de prof. Gerard Jitareanu in fata Senatului USV Iasi. "Concluzia generala este ca starea universitatii este foarte buna, mai buna ca niciodata, in pofida unor dificultati specifice situatiei internationale. Anul trecut pentru noi a fost un an bun, un an in care am crescut, un an in care cercetarea stiintifica…