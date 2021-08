Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat luni la incheierea unui acord care sa se ridice "la inaltimea urgentei" la Conferinta ONU privind schimbarile climatice (COP26) ce va avea loc in noiembrie la Glasgow, dupa raportul in care expertii ONU avertizeaza ca incalzirea globala se accelereaza ingrijorator, relateaza AFP. "Raportul IPCC (Grupul interguvernamental de experti privind schimbarile climatice, Intergovernmental Panel on Climate Change) este ferm, din nou. Vremea indignarii a trecut. Acordul de la Paris, neutralitatea carbonului, legislatia privind clima... Franta va ramane alaturi…