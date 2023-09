Prima evaluare medicala in cazul adolescentei de 17 ani, din Slobozia, care a acuzat faptul ca ar fi fost violata de doi membri AUR in weekendul trecut la școala de vara a partidului, desfașurata in stațiunea Olimp, precizeaza ca este vorba despre o agresiune fizica umana și atesta violul. Raportul medical in cazul tinerei violata de membrii AUR Raportul medical in cazul adolescentei care a acuzat faptul ca ar fi fost violata de doi membri AUR weekendul trecut in stațiunea Neptun-Olimp, la școala de vara a partidului, atesta faptul ca fata a suferit o agresiunea sexuala, transmite Antena 3 CNN…