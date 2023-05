Raportarea in SIM (Sistemul Integrat de Mediu) Sistemul Integrat de Mediu este un instrument online care ofera acces la informații privind mediul, precum și la date și rapoarte referitoare la problemele de mediu din Romania. SIM este dezvoltat și menținut de Agenția Naționala pentru Protecția Mediului (ANPM), și este destinat utilizarii de catre toți cei interesați de protecția mediului, cum ar fi autoritați locale, companii și cetațeni. Unul dintre cele mai importante aspecte ale SIM este faptul ca acesta ofera un nivel ridicat de transparența și accesibilitate a informațiilor privind mediul. Acesta este accesibil online, astfel incat oricine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

