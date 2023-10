Raport - Starea calității aerului din București este foarte gravă Starea calitații aerului din București este foarte grava. La aceasta concluzie a ajuns organizația neguvernamentala ECOPOLIS, care a lansat un raport in acest sens. Directoarea executiva ECOPOLIS, Oana Neneciu, spune la RFI ca datele privind calitatea aerului din București sunt alarmante: ”Pe datele din rețeaua noastra de senzori AerLive, calitatea aerului arata grav spre foarte-foarte rau, in special pentru ca noi masuram la școli și spitale calitatea aerului, iar acolo avand cei mai vulnerabili cetațeni la poluare și cand gasim niveluri ale poluarii de șapte-opt ori mai mari decat valoarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

