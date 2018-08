Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea Statelor Unite la ONU, Nikki Halley, a acuzat vineri Rusia de incalcarea sanctiunilor impotriva Coreei de Nord, informeaza Reuters. "Rapoartele credibile despre incalcarea de catre Rusia a rezolutiilor Consiliului de Securitate al ONU privind muncitorii nord-coreeni din strainatate sunt…

- Serviciile de spionaj din USA au detectat semne care par sa indice ca regimul din Coreea de Nord ar fabrica una sau doua noi rachete balistice intercontinentale, capabile sa ajunga in SUA, in pofida negocierilor privind programul sau nuclear, scrie Washington Post, citand oficiali americani care au…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a cerut vineri la ONU "o aplicare deplina a sanctiunilor" impotriva Coreei de Nord pentru a ajunge la denuclearizarea sa, la finalul unei reuniuni a Consiliului de Securitate menita sa mentina unitatea membrilor fata de Phenian, relateaza Agerpres , care citeaza…

- Camera Comunelor din Parlamentul Regatului Unit a aprobat luni cu 318 voturi pentru si 285 impotriva o lege in favoarea unei politici vamale independente dupa Brexit, informeaza Reuters. Actul normativ, care mai trebuie aprobat si de Camera Lorzilor, permite guvernului britanic sa perceapa…

- Departamentul american al justitiei a anuntat luni arestarea unei cetatene ruse acuzate de conspiratie ca agenta a guvernului Rusiei, dezvoltand legaturi cu cetateni americani si infiltrandu-se in grupuri politice, informeaza Reuters. Maria Butina, in varsta de 29 de ani, lucra sub indrumarea…

- Parlamentul Cehiei a respins miercuri noaptea o motiune de cenzura impotriva guvernului minoritar condus de premierul Andrej Babis, transmite Reuters dupa o numaratoare neoficiala a voturilor. Coalitia guvernamentala formata din partidul ANO al miliardarului Babis si social-democrati a…

- Jeremy Hunt este noul ministru de externe al Regatului Unit, anunta Reuters. Premierul Theresa May l-a numit luni pe Hunt ca succesor al lui Boris Johnson, la cateva ore dupa demisia acestuia. AGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu, editor online: Adrian Dadarlat)

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a ajuns miercuri la Phenian, unde urmeaza sa pregateasca intalnirea presedintelui SUA, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informeaza Reuters. El ar trebui sa stabileasca data summit-ului americano-nord-coreean. O sursa din cadrul…