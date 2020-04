Raport oficial: Numarul real al cazurilor de COVID-19 din Italia este de 10-20 de ori mai mare

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian lucreaza la un nou pachet de stimulare a economiei, in valoare de cel putin 50 de miliarde de euro (54 de miliarde de dolari), pentru a atenua impactul pandemiei de coronavirus (COVID-19), a anuntat marti prim-ministrul Giuseppe Conte. Noile masuri, care ar urma sa fie date…

- Daca Uniunea Europeana (UE) va lasa Italia sa se prabuseasca, Europa nu-si va mai reveni, a atentionat vineri ministrul francez de Finante Bruno Le Maire, indemnand statele membre sa se uneasca pentru a face fata crizei coronavirusului. "Daca fiecare va fi doar pentru sine, daca vom lasa alte…

- Multi europeni raman optimisti cand vine vorba de planificarea vacantelor de vara, in 2020, iar cele mai recente studii arata ca pasionatii de calatorii nu isi anuleaza planurile in intregime, ci doar le amana si isi ajusteaza bugetul. Conform unui sondaj realizat de LuggageHero, platforma…

- Lombardia, regiunea din nordul Italiei care sufera cel mai mult de pe urma raspandirii coronavirusului, da primele semne ale unei posibile incetiniri a contagiunii, a anuntat luni guvernatorul sau, Attilio Fontana. In aceasta regiune extrem de populata, unde se afla si capitala financiara…

- Costurile probabile ale epidemiei de coronavirus se vor ridica la 1.000 de miliarde de dolari la nivel global, reiese din calculele Agentiei de Comert si Dezvoltare din cadrul Natiunilor Unite (UNCTAD). "Estimam o pierdere de ritm a cresterii de la nivel global la sub 2% in acest an, ceea…

- Perioada medie de incubatie a noului coronavirus este de cinci pana la sapte zile, iar cea maxima de 14 zile, a anuntat, miercuri, la Beijing, Du Bin, presedintele ramurii de ingrijire a pacientilor critici din cadrul Asociatiei Medicale Chineze. Du Bin a declarat totodata ca, desi in provincia…

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, avertizeaza ca epidemia de coronavirus aflata in plina desfasurare ar putea avea drept consecinta o penurie de medicamente in Europa, in contextul in care multe dintre substantele chimice folosite in produsele farmaceutice sunt produse in China. "Destul…

- Senatul de la Roma i-a ridicat miercuri imunitatea liderului partidului italian de extrema-dreapta Liga, Matteo Salvini, care va fi judecat pentru ca nu a permis debarcarea migrantilor de pe o nava, pe vremea cand era ministru de interne, relateaza AFP si Reuters. Un tribunal din Catania l-a…