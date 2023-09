Raport INS: Rata anuală a inflaţiei, în scădere Rata anuala a inflatiei a scazut usor in luna august a acestui an, la 9,43%, de la 9,44% in iulie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 11,88%, cele nealimentare cu 6,98%, iar serviciile cu 11,72%. Cifrele provin din ultimul raport dat publicitații miercuri, 13 septembrie, de Institutul National de Statistica. In august, comparativ cu iulie, rata inflatiei a fost 0,54%. „Rata inflatiei de la inceputul anului (august 2023 comparativ cu decembrie 2022) este 4,9%. Rata anuala a inflatiei in luna august 2023, comparativ cu luna august 2022, este 9,4%. Rata medie a modificarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

