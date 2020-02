Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, potrivit raportului elaborat de Corpul de control al primului-ministru (CCPM), in urma controlului derulat la Metrorex, care a vizat perioada 1 ianuarie 2011 - 31 august 2018, prin incheierea, in anul 2013, a unui act aditional, s-a convenit efectuarea unor lucrari suplimentare in valoare…

- Contractul de proiectare si executie a structurii de rezistenta aferenta Magistralei 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, sectiunea Raul Doamnei - Hasdeu (Opera), incheiat la finalizarea procedurii de atribuire a fost modificat pe parcursul derularii sale prin sase…

- Corpul de Control al Guvernului a identificat o serie de neregului in acordarea și derularea contractelor de realizare a Magistralei 5 a metroului, conform raportului facut public de Executiv. Acțiunea de control...

- Investitorii interesati sa ofere consultanta, asistenta tehnica si supervizare pentru lucrarile de modernizare a caii de rulare de pe Magistrala 2 de metrou, Berceni - Pipera, pot depune oferte in acest sens pana in data de 16 martie 2020. Potrivit unui comunicat al Metrorex, remis marti AGERPRES, pe…

- Pe 30 iunie va fi inaugurata Magistrala 5, insa Metrorex nu are trenurile necesare. Astfel, s-a gasit o solutie care inseamna mai mult timp de asteptare pentru calatori. Nu mai puțin de 8 trenuri vor fi scoase din funcțiune de pe liniile M1 și M3 pentru a fi introduse pe tronsonul Raul Doamnei – Eroilor…

- Metrorex bate record dupa record: garnitura care a deraiat și a intrat in perete la gararea in depoul Berceni pe 26 ianuarie 2019 va fi ridicata la mai mult de un an de la ieșirea in decor.Directorul de exploatare al companiei, Liviu Dinu, spune ca de vina e birocrația și legea achizițiilor, ca “a fost…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, afirma ca magistrala de metrou M5 - Drumul Taberei are ca ultim termen asumat iunie 2020. "Stiu ca este un obiectiv mult intarziat, iar ultimul termen pe care mi l-ati transmis trebuie sa fie termenul final. Nu mai accept niciun alt termen sau alta scuza, in afara…

- Gabriel Stanciu a precizat ca Alstom Transport Romania a venit cu o propunere de prelungire cu trei luni a contractului de mentenanta, insa nu a fost acceptata. Riscul ca metroul sa nu mai circule dupa Revelion este unul major, deoarece contractul de mentenanta expira la 31 decembrie si suntem in discutii…