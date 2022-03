Rapidistele, chefi de ocazie!

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu, premiera dupa 11 ani pentru un antrenor roman. Tehnicianul de 53 de ani de la PAOK a reușit, joi seara, una dintre performanțele de rasunet din cariera sa și nu numai. Formația greaca a reușit sa se califice in sferturile de finala ale Conference League, dupa ce a eliminat-o pe Gent,…

- SCMU Craiova este cu un pas si jumatate in primele opt echipe din Divizia A1! Formatia din Banie s-a impus la Cluj, in fata contracandidatei Turda, cu scorul de 3-1 (26-24, 26-28, 25-15, 25-21) si astfel sansele la locul al 8-lea au crescut vizibil. Pentru a ramane in seria 5-8, asa cum se si dorea…

- Duminica, 6 martie 2022, se reiau intrecerile in liga a II-a, fotbal feminin. La aceasta competitie participa si echipa Atletic Olimpia Gherla. Formația s susținut sambata ultimul meci amical inaintea debutului in returul campionatului seriei a 2-a. Fetele antrenate de Iulia Mera au evoluat pe terenul…

- Meciul dintre Rapid București și SCM Ramnicu Valcea, 33-27, din runda cu numarul 13 a primei ligi de handbal feminin, s-a disputat intr-o atmosfera superba. Rapid - SCM Ramnicu Valcea a fost cel mai așteptat duel al inceputului de an in „Liga Florilor”. Partida, amanata inițial din cauza unui focar…

- Meciul dintre Rapid București și SCM Ramnicu Valcea, din runda cu numarul 13 a primei ligi de handbal feminin, a fost amanat, din cauza unui focar de Covid-19 din tabara oaspetelor. Rapid - SCM Ramnicu Valcea era cel mai așteptat meci al inceputului de an in „Liga Florilor”. Formația giuleșteana are…

- Doua dintre formatiile in forma din Liga Florilor se intalnesc sambata dupa masa, de la ora 18.00, in Sala Polivalenta, intr-un meci de care pe care. Disputa din Banie va fi una extrem de interesanta, mai ales ca cele doua galerii si-au anuntat prezenta la meci. Partida va conta pentru etapa a 12-a.…

- Partida de azi dintre CS Minaur și Deva, joc care va avea loc in Polivalenta baimareana se va vedea LIVE pe pagina de facebook a Ziarmm.ro. Este al doilea meci oficial din acest an pentru CS Minaur in Liga Florilor, dupa cel de la Valcea, pierdut in ultimele secunde de minauriste. Fetele noastre ar…

- Handbalistele din Giulești, lidere in Liga Florilor, au vizitat noua arena de sub Podul Grant. Handbalistele de la Rapid merg ceas in campionat și trag tare ca la finalul sezonului sa provoace surpriza și sa cucereasca titlul. Fetele pregatite de spaniolul Carlos Viver s-au relaxat ieri la o plimbare…pe…