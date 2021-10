Duminica, Rapid iși da examenul de maturitate impotriva campioanei ultimelor 4 ediții și actualul lider al campionatului, CFR Cluj. Asta in condițiile in care galeria giuleșteana va lipsi pentru prima data in acest sezon. Rapid - CFR Cluj se joaca duminica, de la ora 20:30. Meciul e liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe LookSport+, DigiSport și TV Telekom Sport Baieții lui Iosif vor da cel mai greu examen din acest sezon, duminica seara, la Pitești. ...