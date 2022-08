Victor Angelescu, unul dintre cei doi acționari majoritari de la Rapid, a anunțat ca echipa pregatita de Adi Mutu ar mai avea nevoie de un atacant. Rapid are in acest moment doua „varfuri” in lot pe Vojtus și Marco Dugandzic. Ce transferuri mai vrea Victor Angelescu la Rapid „Mai cautam atacant, dar nu suntem disperați. Avem doar doi in acest moment, pe Vojtus și Dugandzic. Vojtus e accidentat acum”, a declarat Victor Angelescu la Pro Arena. ...