Rapid - Gaz Metan » Echipele probabile + cele mai tari cote la pariuri

Stiri pe aceeasi tema

- LPF a publicat astazi programul etapelor a 9-a și a 10-a din Liga 1. Runda cu numarul 9 va incepe vineri, 17 septembrie, cu meciul dintre FC Voluntari și CS Mioveni. CFR Cluj – Universitatea Craiova va fi meciul ce va inchide etapa, partida fiind programata luni, 20 septembrie, la 21:00. Toate partidele…

- Rapid și CS Universitatea Craiova se intalnesc sambata, de la ora 21:00, in etapa cu numarul 7 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul complet și rezultatele etapei cu numarul 7 din Liga 1 Rapid - CS…

- Athletic Bilbao și Barcelona se infrunta azi, de la ora 23:00, in runda #2 din La Liga. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport, Digi Sport 2 și Telekom Sport 2. In prima etapa, Barcelona a invins-o pe Real Sociedad, 4-2, in timp ce a remizat la Elche, 0-0.…

- CS Universitatea Craiova și Gaz Metan se intalnesc sambata, de la 18:30, in runda #6 din Liga 1. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. CSU Craiova se afla pe locul 9 și vine dupa eșecul suferit la Arad, cu UTA, 0-1. Gaz…

- Academica Clinceni și FCU Craiova se intalnesc sambata, de la ora 18:30, in etapa cu numarul 4 din Liga 1. Partida poate fi umarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul și rezultatele etapei cu numarul 4 din Liga 1 Academica Clinceni…

- FCSB joaca acasa cu CS Universitatea Craiova, de la ora 21:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Look Sport și Telekom Sport 1. Programul și rezultatele etapei #2 din Liga 1 FCSB - CS Universitatea Craiova, liveTEXT de la 21:30 Click AICI pentru live+statistici! FCSB - CS Universitatea…

- Probleme de organizare la Rapid - Chindia, meci care se disputa pe Arena Naționala. Rapid joaca acasa cu Chindia Targoviște, de la 21:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport. Un cititor a semnalat redacția GSP ca, deși avea bilet la inelul intermediar,…