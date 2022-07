Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a fost invinsa, joi, in prima mansa a turului doi preliminar al Conference League de echipa georgiana FC Saburtalo. Gazdele au inceput tare, ia in minutul 9, Tabatadze a intrat cu mingea in careu, dar Dawa l-a deposedat. Doua minute mai tarziu, Gocholeishvili a centrat in careu, iar Sikharulidze…

- CFR Cluj a invins-o pe Rapid, sambata seara, scor 1-0, intr-un meci contand pentru etapa 1 din Superliga. Unicul gol al partidei a fosr marcat de Yuri, in minutul 17, care a fructificat o pasa a lui Petrila. Rapid a primit un penalty in minutul 4 al prelungirilor, dupa ce arbitrul Sebastian Coltescu…

- FCSB joaca acasa cu U Cluj, de la ora 21:30, in etapa #1 a Ligii 1, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Toate rezultatele etapei #1 FCSB - U Cluj, live de la ora 21:30 Click AICI pentru statistici! FCSB - U Cluj, echipe probabile: FCSB: 32. Tarnovanu…

- Rapid Bucuresti a incheiat seria meciurilor de pregatire cu un amical impotriva Slaviei Praga. Cehii s-au impus cu 7-1 (1-0). In ultimul meci amical din cantonamentul austriac, Rapid Bucuresti a pierdut la scor in fata Slaviei Praga, vicecampioana Cehiei. Slavia s-a impus cu 7-1 (1-0), unicul gol al…

- Rapid a incheiat seria meciurilor de pregatire cu un amical impotriva echipei cehe Slavia Praga, pierdut de romani cu 1-7. Unicul gol al formației pregatite de Adrian Mutu a fost inscris de Jakub Vojtus, in minutul 70. Rapid a inceput amicalul cu vicecampioana Cehiei in formula: Moldovan – Belu, Dragos…

- Rapid București a pierdut primul amical disputat in cantonamentul din Austria, 2-3 contra „gazdelor” de la SKN St. Polten. Cele doua goluri ale giuleștenilor au fost reușite de nou-venitul Florin Ștefan, in minutul 37, și de Ștefan Panoiu, in minutul 43. Adrian Mutu a inceput meciul cu urmatoarea formație:…

- FCSB joaca in primul amical al verii impotriva moldovenilor de la FC Sfantu Gheorghe. Meciul se va disputa de la ora 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe FCSB TV și FRF TV. FCSB - FC Sfantu Gheorghe, live de la 18:00 Echipa probabila a celor de la FCSB: Tarnovanu - Ov. Popescu, Dawa, Bouhenna, Radunovic…

- Stadion: Ilie Oana (Ploiești) Chindia: Cabuz – Capusa, Pitian, Al. Iacob, C. Dinu (Sila ‘4/Popadiuc ’72) – Butean, Dulca, Passaglia, A. Serban – Chamed – D. Florea (Chunchukov ’84). Antrenor: Emil Sandoi. Rapid: H. Moldovan – Moise (Panoiu ’60), Sapunaru, Dr. Grigore, Jr. Morais – Albu, Dandea, Kait…