- Farul Constanta, echipa aflata pe primul loc in clasamentul din turneul play off al Superligii, a disputat in aceasta seara meciul din etapa a doua, intalnind in deplasare Rapid Bucuresti.Partida s a incheiat la egalitate, 1 1 0 0 . Rapid a marcat prin Funsho 55 , iar "marinariildquo; au egalat prin…

- Dan Sucu, dauna totala pentru Gigi Becali!! Adrian Mutu, direct vizat de mutarea facuta de seful din Giulesti. Vezi AICI lovitura de milioane de euro pe care este pe cale sa o dea patronul giulestenilor... Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Spezia, locul 17 din Serie A, ar urmari 3 jucatori de la Rapid: Antonio Sefer, Horațiu Moldovan și Mattias Kait. Cei 3 jucatori din Giulești ar fi la mare cautare in Italia. Și Palermo, echipa din Serie B, i-ar urmari, potrivit Tuttomercato. Sefer, Moldovan și Kait, urmariți de Palermo și Spezia „Antrenata…

- ​Rapid - Hermannstadt, meci contand pentru etapa a 29-a din campionatul Romaniei, este programat, sambata, 4 martie, de la ora 20:00, in Giulesti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Nicolo Napoli, antrenorul lui FCU Craiova, este printre cei mai eficienți tehnicieni din fotbalul romanesc, dupa Gheorghe Hagi și Dan Petrescu. FCU Craiova este una dintre cele mai in forma echipe din SuperLiga, alaturi de liderul Farul, iar Nicolo Napoli este printre cei mai in voga antrenori din…

- Rapid - Chindia 2-0. Viorel Moldovan, fostul atacant din Giulești, l-a laudat pe Adrian Mutu. Moldovan este de parere ca Rapid a caștigat datorita schimbarilor facute de antrenorul Adrian Mutu dupa pauza. Panoiu și Papeau au intrat, iar Sefer și Ionița au ieșit, in minutul 58, la scorul de 0-0. Viorel…

- Viorel Moldovan, fostul internațional, l-a criticat pe Andrei Ciobanu dupa meciul Rapid - Chindia 2-0. Mijlocașul a fost titular, dar s-a accidentat și a fost schimbat in minutul 8. Conform spuselor lui Adrian Mutu de la finalul meciului, Ciobanu e suspect de ruptura musculara. Viorel Moldovan: „Ciobanu…

- Adrian Mutu, 44 de ani, iși dorește un 2023 de excepție la Rapid, fiind anul centenarului pentru clubul giuleștean. „Briliantul” simte caldura fanilor din Giulești și recunoaște ca e tot mai atras de formația pe care o pregatește de aproape un an. - Domnule Mutu, 2023 e un an important in istoria clubului.…