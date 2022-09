Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a invins-o pe CS Mioveni, scor 2-1. Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul giuleștenilor, a fost mulțumit de reacția elevilor lui dupa golul incasat. Rapid a alergat dupa victorie pana in minutul 87 al partidei din Giulești. Punctele au fost salvate de Luckassen, iar Mutu privește cu optimism spre…

- Diseara, de la ora 21:30, CS Mioveni o va intalni pe Rapid, in Giulești, intr-o partida contand pentru etapa 11 a Superligii. CS Mioveni ocupa penultimul loc in clasament, cu 6 puncte in zece runde. Rapid București se afla pe locul 2, cu 21 de puncte (tot atatea cate are și Farul, dar cu golaveraj […]

- Etapa a 2-a a Superligii a debutat vineri, 22 iulie, cu meciul CS Mioveni – Farul și se va incheia luni, 25 iulie, cu partida UTA – Petrolul. Cel mai atractiv duel din runda secunda este Rapid – FCSB, meci programat pe 24 iulie, de la ora 21:30. Etapa 2 22 iulie, ora 20.30: CS Mioveni – Farul 0-2 23…

- Prima etapa a sezonului 2022 – 2023 al primei divizii de fotbal din Romania a debutat vineri, 15 iulie și s-a incheiat luni, 18 iulie. Rezultatele inregistrate: Hermannstadt – Mioveni 3-0 Universitatea Craiova – Sepsi 2-2 FC Argeș – UTA, sambata 2-0 CFR Cluj – Rapid 1-0 Farul – U Craiova 1948 2-1 FCSB…

- Damien Dussaut (27 de ani), fundaș dreapta care a evoluat in ultimele 3 sezoane la Farul, a semnat cu Rapid. Echipa din Giulești a rezolvat al cincilea transfer al verii. Dupa Paul Iacob (fundaș central), Andrei Ciobanu (mijlocaș central), Florin Ștefan (fundaș stanga) și Valentin Costache (mijlocaș…

- Rapid a anunțat ca au pus in vanzare biletele ramase pentru meciul cu FCSB din etapa #2, primul derby mare pe noul Giulești. Programat duminica, 24 iulie, de la 21:30, Rapid - FCSB e primul mare derby pe care noul Giulești il va gazdui.Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro Giuleștenii au anunțat ca au ramas…