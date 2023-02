Campioana la handbal feminin Rapid Bucuresti a invins duminica, pe teren propriu, formatia Lokomotiva Zagreb, scor 27-22 (15-12), in ultimul meci din grupa B a Ligii Campionilor, pe care o incheie pe locul 4. In optimi, Rapid se va duela cu Krim Ljubljana, iar in sferturi, daca va trece, va intalni Vipers, detinatoarea trofeului.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați și documente…