Randuielile Ortodoxiei latino-orientale si Organizatia paramilitara a noii Securitati

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2% in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Piaţa auto din…

- Pegas va beneficia de partenerii locali din Italia, Luxemburg, Germania, Marea Britanie, Suedia si Polonia. Amazon ofera acces la intreaga piata europeana, iar implementarea unui proiect de succes va fi urmat de extinderea in Statele Unite ale Americii. „Am facut teste in primele 6 luni si cererea pe…

- CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Centrul Analitic "European Values" a prezentat un clasament al statelor Uniunii Europene, alcatuit dupa nivelul de loialitate/ostilitate fața de Rusia, în care țarile cu cea mai pozitiva atitudine fața de Moscova sunt Cipru și Grecia, iar cele mai ostile —…

- CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Centrul Analitic "European Values" a prezentat un clasament al statelor Uniunii Europene, alcatuit dupa nivelul de loialitate/ostilitate fața de Rusia, în care țarile cu cea mai pozitiva atitudine fața de Moscova sunt Cipru și Grecia, iar cele mai ostile —…

- Mai devreme ca in alți ani, romanii care lucreaza in strainatate au inceput sa vina acasa in vacanța. Poliția de Frontiera confirma asta, dupa ce a masurat valori de trafic cu peste 70 la suta mai mari in ultimele 48 de ore, pe sensul de intrare in Romania. Vamile Nadlac II, Nadlac I și Borș au fost…

- Numarul victimelor traficului de persoane a scazut anul trecut, comparativ cu 2016, arata raportul Grupului pentru combaterea traficului de persoane din Parlamentul Romaniei. Coordonatorului Grupului, deputatul PSD Angel Tilvar, a prezentat in raportul de anul acesta datele relevante…

- Cei mai multi romani isi fac vacantele in tara Foto: anat.ro. Cei mai multi români îsi fac vacantele în tara, potrivit unui raport Eurostat prezentat ieri. Aproape 90% dintre noptile petrecute departe de casa au fost în România. Când plecam în…

- Peste 171 de hectare de teren din Uniunea Europeana a fost utilizat in 2016 pentru productia agricola, iar o treime din ferme (33%) sunt in Romania, arata datele publicate joi de Eurostat. O altă treime este reprezentată de Polonia (14%), Italia (10%) şi Spania (9%). Deşi…