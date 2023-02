Stiri pe aceeasi tema

- Leon Danaila este "trimisul" lui Dumnezeu pe pamant. Din inima opereaza oamenii pe creier și le da acestora o a doua șansa la viața. Daca s-ar fi nascut in alta țara poate ca ar fi fost multimiliardar. Insa, acesta s-a nascut in Romania, locul unde iși dorește sa vada oamenii fericiții. Ce dezvaluiri…

- Parintele Constantin Necula a dezvaluit lectia din spatele expresiei „sa iti porti crucea”, o expresie des folosita de crestini.Parintele Constantin Necula a subliniat importanta acceptarii vietii si a provocarilor pe care Dumnezeu ni le da pentru a ne intari. In acest context, parintele a explicat…

- PILDA ZILEIGandurile parintelui Cristian Deheleanu de la Biserica Sfantul Gheorghe cel Vechi din BucureștiAm invațat ca oamenii din jur pot fi egoiști, irascibili, invidioși și rai. Dar oricum ar fi, eu trebuie sa traiesc frumos mai departe! Am invațat ca cine vrea sa traiasca cu evlavie va fi prigonit!…

- Ieri, de Sfantul Ioan Botezatorul, Oana Roman și-a sarbatorit ziua de nume. Vedeta a primit o mulțime de urari pe rețelele de socializare din partea prietenilor și fanilor, carora s-a și confesat. A transmis un mesaj sincer.Fiica lui Petre Roman a dezvaluit ca e obosita dupa perioada sarbatorilor de…

- Mioara Roman, in varsta de 82 de ani, e de mai bine de un an internata intr-un centru de recuperare. Mama Oanei Roman are mai multe probleme de sanatate, acum cateva luni a fost și operata la șold. Intr-un interviu pentru Antena Stars, vedeta a dezvaluit cum se simte mama ei dupa intervenția suferita.…

- Andreea Marin este impreuna de 6 ani cu Adrian Brancoveanu, insa nu are planuri de casatorie pentru viitorul apropiat. Vedeta a explicat de ce nu se grabește sa faca marele pas. Dupa divorțul de Ștefan Banica Jr, Andreea Marin s-a recasatorit cu Tuncay Ozturk, insa povestea lor de dragoste nu a durat…

- Adriana Bahmuțeanu și logodnicul ei au fost protagoniștii unui moment pasional neașteptat, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars. Aparent, George Reativan nu și-a putut stapani dorința și a trecut la fapte in fața camerelor de filmare. Iata care a fost reacția vedetei!

- Bilantul deceselor in urma seismului care a lovit luni provincia Java de Vest din Indonezia a crescut la 310, a anuntat Agentia nationala de gestionare a dezastrelor. Sute de indonezieni s-au rugat in aer liber, pe un teren de volei aflat langa o moschee puternic afectata de cutremur, scrie Reuters.…