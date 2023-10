Randamentele titlurilor Trezoreriei americane pe 10 ani au crescut miercuri la peste 4,9%, pentru prima oară din 2007 Randamentul titlurilor de Trezorerie pe 10 ani a castigat aproape 0,07 puncte procentuale, pana la 4,911%, situandu-l peste nivelul de 4,9% pentru prima data din 2007. Intre timp, randamentul titlurilor Trezoreriei pe termen de 2 ani s-a tranzactionat in urcare cu aproape 0,2 puncte procentuale, la 5,231%, in jurul nivelurilor vazute ultima data in 2006. De asemenea, in mod remarcabil, randamentul titlurilor de Trezorerir pe 5 ani a crescut la 4,937%, nivelul sau maxim din 2007. Randamentele si preturile titlurilor Trezoreriei se misca in directii opuse. Investitorii au considerat ca datele economice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

