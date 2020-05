“Ranch” de Letea Veche Peste tot se vorbește despre hrana bio, despre marfa romanesca de calitate, despre handmade și altele. Iar atunci cand vine vorba de produse autohtone, de gusturi romanești, pașii te poarta in piața acolo unde gasești producatorul local care iți ofera de cele mai multe ori o calitate desavarșita. E vorba de munca lui care ii […] Articolul “Ranch” de Letea Veche apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

