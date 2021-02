Stiri pe aceeasi tema

- Romanii nominalizați la Kids Choice Awards 2021 Cu siguranța ați auzit despre Kids Choice Awards, gala de premiere a postului tv american Nickleodeon. Aceasta are loc an de an in Statele Unite ale Americii. Pentru a doua oara, printre nominalizați se numara cațiva artiști romani. Vezi aceasta postare…

- Monica și Ramona Gabor au avut parte de o revedere emoționanta, dupa 2 ani in care au stat la mare distanța. Cele doua surori s-au distrat de minune noaptea trecuta in „Capitala luxului”, iar fanii de pe Internet au fost martorii imaginilor de senzație.

- Karmen, fiica lui Adrian Minune, face senzație pe rețelele de socializare cu fotografiile din vacanța, insa de data aceasta a trecut la un alt nivel. Cantareața s-a lasat fotografiata doar intr-o rochie din plasa.

- Amanda Anisimova (19 ani, 30 WTA) a fost testata pozitiv cu noul coronavirus. Amanda Anisimova, una dintre cele mai talentate jucatoare de tenis din Statele Unite ale Americii, ar fi trebuit sa debuteze in 2021 la WTA Abu Dhabi. S-a retras cu doar cateva ore inaintea startului turneului, fara a dezvalui…

- Ramona Gabor va petrece Craciunul altfel, anul acesta. Daca pana acum, familia se reunea de sarbatori in Romania, de data asta, cele trei surori vor fi in locuri diferite, din cauza pandemiei. Anul acesta, Monica, Ramona și Alina Gabor și-au pierdut tatal, grav bolnav. Monica locuiește in Statele Unite…

- Mare surpriza pentru romani, dar și pentru fanii unei vedete internaționale. Un mare star din Statele Unite ale Americii a uimit pe toata lumea. Cum și-a facut apariția recent acesta și ce detaliu a atras atenția? Un mare star internațional, apariție pe un acoperiș din Capitala Romania e din ce in ce…

- Casa Artelor „Dinu Lipatti” deschide astazi, 2 decembrie 2020, la orele 09:00, seria de 7 Zile de Evenimente reunite sub titlul „Dinu Lipatti, 70 de ani de Legenda”, o Ediție Omagiala Online care marcheaza 70 de ani de la trecerea in eternitate a celui mai mare pianist roman al tuturor timpurilor, compozitor…

- Ramona Gabor a postat pe contul de Instagram un mesaj, incare le marturisește fanilor dieta pe care o ține in perioada urmatoare. Pentru ca este foarte atenta la felul in carearata, aceasta iși alege cu atenție alimentația. „Am postat micul meu dejun. In utlima perioada mananc doar o masa pe zi și…