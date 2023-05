Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alba și-a gasit casa jefuita cand s-a intors din strainatate: Cum a reușit hoțul sa obțina amanarea pedepsei Un barbat din Alba și-a gasit casa jefuita cand s-a intors din strainatate: Cum a reușit hoțul sa obțina amanarea pedepsei Un barbat care a jefuit, noaptea, o locuința din localitatea…

- Marius Niculae (41 de ani) a comentat anunțul lui Dan Petrescu, privind plecarea din Romania in 2024, atunci cand ii expira contractul cu CFR Cluj. Meciul CFR Cluj - CSU Craiova a provocat un tsunami al nemulțumirilor din partea ardelenilor la adresa arbitrajului lui Radu Petrescu. Neluțu Varga, patronul…

- Daca in urma cu o saptamana se desparțeau cu scandal, iar Ramona de la Clejani declara ca nu mai vrea sa fie asociata cu Adița Paris, partenerul ei, iata ca lucrurile s-au schimbat radical la doar cateva zile. Cantareața a decis sa-i mai dea o șansa și considera ca barbatul nu a greșit in niciun fel.

- Ramona de la Clejani și Paris, viitorul ei soț, s-au desparțit. Cantareața de muzica de petrecere a hotarat sa puna punct relației cu barbatul, asta dupa ce a aflat ca acesta avea in paralel o alta relație. Cu toate ca se pregateau de nunta, acum toate planurile s-au anulat!

- Carmen de la Salciua face primele declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, dupa ce au aparut informații cum ca in urma cu o zi, locuința in care artista sta alaturi de soțul ei, ar fi fost perecheziționata de mascați. Toata proprietatea ar fi fost percheționata, potrivit anchetespeciale.ro, insa…

- Cosmina Adam, fosta asistenta de la Acces Direct, e in culmea fericirii, asta dupa ce in urma cu o zi, chiar de Paște, aceasta s-a logodit cu partenerul ei de viața cu care formeaza un cuplu de 4 luni. Cantareața de muzica populara ne-a povestit cum s-a intamplat momentul, dar ne-a dat detalii și despre…

- Un ciobanesc australian in varsta de un an a facut o calatorie eroica prin 241 km de gheața inghețata in Marea Bering, in care a fost mușcat de o foca sau de un urs polar inainte de a se intoarce in siguranța la casa sa din Alaska.

- 17 copii din Herson luați de langa familiile lor și duși intr-o „tabara de vacanța” din Rusia s-au intors acasa, dupa mai bine de șase luni. Sunt doar o parte din copiii ucraineni pe care Kievul acuza ca Moscova i-a rapit. Cei 17 copii s-au intors in Ucraina cu ajutorul unui ONG, scrie libertatea.ro…