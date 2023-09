Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria si Romania au dovedit ca fac parte din Schengen, aratand "cele mai bune practici atat in ceea ce priveste azilul, cat si returnarile" de migranti, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der

- Prin masurile luate, cele doua țari au aratat deja ca fac parte din spațiul european fara frontiere interne, a declarat președinta Comisiei Europene in discursul susținut miercuri in fața Parlamentului European. Ursula von der Leyen a insistat din nou pentru admiterea Romaniei și Bulgariei in Schengen,…

- Bulgaria si Romania au dovedit ca fac parte din Schengen, aratand "cele mai bune practici atat in ceea ce priveste azilul, cat si returnarile" de migranti, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a pledat totodata…

- Doi turisti germani, aflati in concediu cu bicicletele, s-au ales cu dosar penal dupa ce au trecut ilegal granita dinspre Romania spre Ungaria. Potrivit PreseiSM, cei doi au crezut ca tara noastra este in Schengen si pot circula liber, asa cum erau obisnuiti in restul Europei. Cei doi turisti credeau…

- Comisarul pentru Afaceri Interne, Ylva Johansson, reafirma inca o data poziția Comisiei Europene privind necesitate aunei aderari rapide a Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. In raportul din 2023 privind situația in spațiul Schengen, recent adoptat, Comisia a prezentat etapele politice importante…

- Premierul Marcel Ciolacu a participat, miercuri, la Bucuresti, la un pranz privat cu premierul Ungariei, Viktor Orban, in cadrul vizitei private pe care acesta o efectueaza in Romania. Potrivit unui comunicat al Guvernului, prim-ministrul Marcel Ciolacu a subliniat ca, in ansamblul relatiilor romano-ungare,…

- Parlamentul European (PE) a adoptat miercuri o rezolutie bazata pe petitia depusa in PE de societatea civila din Romania prin care se solicita contestarea legalitatii veto-ului Austriei impotriva aderarii tarii noastre la spatiul Schengen. Documentul a fost adoptat cu 526 voturi ”pentru”, 57 voturi…

- • Pentru prima data in istorie, UE a finantat achizitionarea si livrarea de arme si echipamente • Sprijinul total al “Echipei Europa” se ridica la aproximativ 70 de miliarde de euro • Romania a pus accent pe dimensiunea umanitara si economica: 118.493 de permise de sedere , aproape 3.800 de copii ucraineni…