- Ramasite umane au fost gasite pe mare, in largul varfului de sud al continentului american, la locul ”disparitiei” unui avion militar chilian, de negasit de doua zile, la bordul caruia se aflau 38 de persoane, a anuntat un oficial regional, relateaza AFP.

- Un cerb care a murit intr-un parc național din nordul Thailandei avea 7 kilograme de deșeuri in stomac, inclusiv pungi de plastic, chiloți barbatești, pliculețe de cafea instant și bucați dintr-o sfoara de plastic, potrivit digi24.ro.

- Echipe de salvare italiene au gasit trupurile neinsufletite a sapte migranti, dintre care cinci femei, dupa ce o ambarcatiune cu circa 150 de persoane la bord a naufragiat sambata in largul insulei siciliene Lampedusa, a anuntat duminica paza de coasta italiana, informeaza AFP si dpa, relateaza Agerpres.Citește…

- Cadavrele celor 39 de persoane gasite moarte intr-un camion frigorific in Marea Britanie vor fi repatriate, conform unui anunt al guvernului vietnamez citat vineri in media locale, relateaza DPA.Anuntul vine dupa confirmarea politiei britanice ca toate victimele gasite in camion sunt cetateni…

- In decursul unei singure saptamani, echipa Mamelor din Sonora, formata din membri ai familiilor celor disparuti in razboiul drogurilor, a descoperit 44 de schelete umane in gropi comune in desert, in apropiere de Puerto Penasco, in Mexic.

