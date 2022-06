Stiri pe aceeasi tema

- Soldatii rusi care lupta in Ucraina au trimis acasa cel putin 58 de tone de bunuri jefuite de la inceputul invaziei, potrivit unei investigatii publicate de site-ul de stiri independent Mediazona. Publicatia a analizat pachetele trimise de 46 de sucursale ale firmei de curierat SDEK situate in apropierea…

- Președintele american Joe Biden și-a exprimat sprijinul ferm pentru candidaturile Suediei și Finlandei la NATO, calificand momentul drept „o zi cruciala”, dupa ce s-a intalnit joi, 19 mai, cu liderii acestor țari la Casa Alba, relateaza CNN și Sky News . „Astazi sunt mandru sa salut și sa ofer sprijinul…

- In urma unei analize a imaginilor din satelit in colaborare cu Centrul pentru Rezistența Informaționala, CNN a identificat de unde au fost lansate munițiile cu dispersie asupra cartierelor rezidențiale din al doilea cel mai mare oraș al Ucrainei la finalul lunii februarie. Responsabil de aceste atacuri…

- Occidentul nu a crezut ca Ucraina va rezista mai mult de o saptamana in fata armatei rusesti, considerata a doua cea mai puternica din lume, de aceea nu a trimis arme inainte de declansarea razboiului, a explicat, la Interviurile PressHUB, Marek Menkiszak, seful departamentului rus de la Centrul pentru…

- Uniunea Europeana ar trebui sa ia in considerare utilizarea rezervelor valutare rusești inghețate in valoare de miliarde de dolari pentru a reconstrui Ucraina dupa razboi, a declarat luni, intr-un interviu acordat Financial Times (FT), cel mai inalt diplomat al blocului european, Josep Borrell. „Aș…

- Numarul refuzurilor de a lua parte la razboiul impotriva Ucrainei in cadrul fortelor armate ale Federatiei Ruse este in crestere. Soldatii lui Putin spun ca au fost inselati in ceea ce priveste plata promisa, transmite serviciul de informatii ucrainean. "In armata rusa continua un val de refuzuri de…

- Aproximativ 1.500 luptatori romani ar activa pe teritoriul Ucrainei, alaturi de britanici, americani, canadieni turci, georgieni sau polonezi. Surse militare au explicat, pentru Gandul, ca multi dintre militarii romani si-au dat demisiile dupa ce ar fi fost ofertati cu sume foarte mari de catre fime…

- 11 ambulanțe, noua din dotarea Serviciilor Județene de Ambulanța și doua din dotarea SMURD, au fost donate de Romania serviciilor de urgența din Ucraina. Acțiunea umanitara s-a derulat prin intermediul centrul logistic operaționalizat la Suceava, la Parcul Industrial Bucovina din apropierea Aeroportului…