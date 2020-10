Stiri pe aceeasi tema

- Ierarhul a ironizat declaratiile potrivit carora prezenta pelerinilor in numar mare la Iasi ar duce la cresterea numarului de infectari cu noul coronavirus, afirmand ca pelerinajul la moastele Sfintei Parascheva "este cureaua de transmisie speciala si favorita, in aceste zile, a virusului, care ne tulbura…

- Colegii din cadrul Camerei de Comerț și Industrie Dolj sunt alaturi de domnul Vicepreședinte George Moțațaianu in aceste momente grele prilejuite de trecerea in neființa a mamei, Eugenia Safta. Sincere condoleanțe familiei indurerate! Dumnezeu sa-o odihneasca in pace!

- Anca Muntean, o asistenta medicala de 42 de ani de la Serviciul Județean de Ambulanta Alba a decedat fulgerator ieri, 1 septembrie 2020, in timp ce se afla in concediu in Bulgaria. Femeii i s-a facut subit rau, a fost transportata la spital, dar medicii nu au reusit sa o salveze. Primul diagnostic este…

- Colectivul CERONAV este alaturi de domnul Directorul Comercial, Dan Pisica, in aceste momente de grea incercare si durere pricinuite de decesul socrului sau, domnul profesor universitar Anghel Panait.Sincere condoleante Dumnezeu sa l ierte ...

- Petre Rus, unul dintre patronii Metropolis, s-a stins din viața, in urma unor grave afecțiuni. Sincere condoleanțe familiei… Petre Rus, unul dintre fondatorii Metropolis, s-a stins ieri din viața, intr-o clinica din Brașov. A fost unul dintre oamenii de afaceri din Bistrița care s-a implicat constant,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, transmite condoleante victimelor exploziilor de marti din capitala Libanului si afirma ca "Romania este alaturi de oamenii din Beirut in aceste momente dificile". "Sincere condoleante pentru victimele exploziilor din Beirut, Liban si insanatosire grabnica…

- In urma cu puține minute, conducerea Spitalului Județean de Urgența Vaslui a postat un mesaj pe pagina de facebook a unitații, prin care transmite condoleanțe familiei angajatei din Policlinica, rapusa aseara de coronavirus. “Sincere condoleanțe familiei Doamnei Dobircianu Vasilia, audit in cadrul Compartimentului…