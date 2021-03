Raluka a atins o performanța la care nu multa lume ajunge! Deși este de meserie cantareața, frumoasa concurenta de la „Te cunosc de undeva” a demonstrat ca are și alte abilitați, in materie de sport. Astfel, celebra artista le-a aratat fanilor ca poate sa stea in cap, ipostazele uimitoare lasandu-i masca pe toți. Iata care a fost reacția admiratorilor din mediul online!