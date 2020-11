Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat luni, pentru AGERPRES, ca este inacceptabil ca sanatatea si viata pacientilor sa fie puse in pericol din cauza deficientelor de management de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu si cere din nou demisia directorului Liliana Coldea. "Am cerut,…

- Directorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, Liliana Coldea, nu a renuntat la functie, desi vicepremierul Raluca Turcan a declarat, vineri, ca ii asteapta demisia, a precizat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al unitatii medicale, Decebal Todarita. Masura carantinarii…

- Municipiul Sibiu intra in carantina incepand de luni, declara surse din cadrul CJSU pentru MEDIAFAX. Masura a fost decisa dupa vizita lui Raed Arafat de vineri, la Sibiu, județ care are rata cea mai mare de infectare din Romania, de peste 7 la mia de locuitori. Municipiul Sibiu se apropie de o rata…

- Liderul PSD Sibiu, consilierul județean Bogdan Trif, vrea convocarea de urgența a unei ședințe extraordinare a Consiliului Județean, in care directorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, medicul Liliana Coldea, sa explice modul in care gestioneaza cazurile de coronavirus. “In contextul actual, in…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, spune ca va trebui sa inațam sa traim cu coronavirusul intrucat cel puțin pana la primavara sau pana la vara nu vom scapa de pandemie. „Este o problema de logistica foarte serioasa. Va trebui organizare pe plan mondial și bineințeles (…)…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Raed Arafat, a afirmat ca in prezent sunt 255 de localitati care au depasit incidenta de 3 la mie in ce priveste infectarile cu noul coronavirus: 22 de municipii si 15 orase, intre care și reședința…

- Vaccinul anti-COVID ar putea costa intre 5 euro și 20 de euro, iar primele doze ar putea sa apara pana la finalul anului, a transmis Alexandru Rafila sambata seara la Antena 3, unde a vorbit despre tratamentul așteptat de toata lumea. Alexandru Rafila a vorbit despre companiile care sunt pregatite sa…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, ii indeamna pe romani sa se vaccineze impotriva gripei, in condițiile in care sezonul rece se apropie.Raed Arafat spune ca astfel se elimina cel puțin un risc, pentru ca, in marea majoritate, persoanele vulnerabile la gripa sezoniera sunt…