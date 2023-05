Stiri pe aceeasi tema

- „Am urmarit cu interes referirile din Romania legate de ziua de 1 mai. Din pacate, marea parte a discuțiilor a fost centrata pe "mini-vacanța de 1 mai", mici și bere. Nimic despre drepturile celor care muncesc!Am introdus in PNRR un jalon extrem de important care, daca nu va fi respectat, va conduce…

- Deputata PNL Raluca Turcan a afirmat ca este necesara o reforma a salarizarii si de o noua lege a salarizarii bazata pe criterii corecte, echitate si meritocratie. „Unii muncesc cat pentru sapte, in timp ce altii dorm in post fara sa riste la final de luna sa duca mai putini bani acasa”, a mai spus…

- Deputata PNL Raluca Turcan a afirmat ca este necesara de o reforma a salarizarii si de o noua lege a salarizarii bazata pe criterii corecte, echitate si meritocratie. „Unii muncesc cat pentru sapte, in timp ce altii dorm in post fara sa riste la final de luna sa duca mai putini bani acasa”, a mai…

- „Unii muncesc cat pentru sapte, in timp ce altii dorm in post fara sa riste la final de luna sa duca mai putini bani acasa”, a spus fostul ministru al Muncii Raluca Turcan. Ea a afirmat ca este necesara de o reforma a salarizarii si de o noua lege a salarizarii bazata pe criterii corecte, echitate si…

- Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, este disperat dupa imagine, dar astazi este protagonistul unei gafe de proporții ceea ce demonstreaza ca habar nu are de ceea ce se intampla dincolo de bara din fața. In fiecare an, peste 90 de tari din intreaga lume, inclusiv Romania, marcheaza la 1 Mai Ziua internationala…

- Deputata PNL Raluca Turcan a anuntat ca a depus in Parlament un proiect de lege prin care se vor stopa fraudele legate de concediile medicale fictive. Initiativa propune un mecanism de control al concediilor medicale care este realizat la domiciliu sau la adresa indicata de beneficiarii de concedii…

- Valoarea tichetului de creșa crește cu 30 de lei pe luna, potrivit unui proiect pus in dezbatere publica de Ministerul Muncii . Incepand din aprilie, tichetul de creșa va ajunge la 600 de lei, fața de 570 de lei cat este in prezent, ceea ce inseamna inca 30 de lei adaugați la valoarea actuala a tichetului.…

- Fostul ministrul PNL al Muncii, deputatul Raluca Turcan, a afirmat marți, privitor la proiectul de eliminare a pensiilor speciale, ca nu ar fi surprinsa ca Ministerul Muncii sa pregateasca o propunere legislativa in acest sens care sa fie de fapt neconstitutionala, iar PSD sa dea vina pe PNL, la…