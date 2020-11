Stiri pe aceeasi tema

- Anii 2000 aduceau in centrul atenției o noua trupa de fete, Bambi, care cucerea topurile muzicale cu piesa ”Doi ochi caprui”. Surorile Denisa și Raluca Tanase apareau, pe atunci, in o mulțime de emisiuni cunoscute, iar formația lor era un adevarat fenomen.

- Se pare ca Raluca Tanase, concurenta de la emisiunea ”Bravo, ai stil! Celebrities”, de la Kanal D, nu are deloc noroc in dragoste. Aceasta este din nou singura, dupa ce a pus capat definitiv relației cu iubitul cu care abia ce se impacase. Astfel, concurenta nu mai dorește sub nicio forma sa se mai…

- Potrivit analizei publicate de Bank of America Global Research, in 2007 piata europeana era de patru ori mai valoroasa fata de capitalizarea companiilor americane de tehnologie. Dominatia actiunilor marilor companii americane de tehnologie a facut ca sectorul acestora sa depaseasca un nou prag de referinta,…

- Redam integral textul semnat de ambasadorul Adrian Zuckerman: ”Huawei și stapanii ei comuniști chinezi au lansat recent o campanie de dezinformare lipsita de rușine incercand sa se prezinte drept victime. Dar nu sunt victime. Huawei este un braț corupt al regimului comunist chinez și al sistemului sau…

- Compania farmaceutica britanica AstraZeneca a inceput sa testeze un tratament bazat pe anticorpi, ce vizeaza prevenirea si tratarea maladiei COVID-19, care se adauga astfel recentelor progrese inregistrate la nivel global pentru gasirea unor posibile solutii medicale contra acestei afectiuni cauzate…

- ​Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia (CEO), unul dintre cei mai mari producatori de energie din țara, va fi transmis Comisiei Europene de catre reprezentanții companiei și ai Ministerului Economiei, prin Consiliul Concurenței. Compania este obligata sa faca aceasta restructurare…

- Compania care scurteaza saptamana de lucru la birou la trei zile, dupa pandemie Casa de moda germana Hugo Boss a anuntat miercuri ca va cere angajatilor sai sa lucreze la birou doar de marti si pana joi, chiar si dupa pandemia de coronavirus, transmite Reuters. Hugo Boss a precizat că a luat această…

- Apple refuza sa permita accesul la App Stone al aplicatiilor de jocuri ale Microsoft, Google si Facebook, motivul fiind ca aplicatiile respective ofera acces la jocuri care nu au fost evaluate conform criterilor producatorului de iPhone-uri si iPad-uri, relateaza Business Insider.Citește și: SONDAJ…