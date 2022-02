Stiri pe aceeasi tema

- Iți prezentam un podcast din biblioteca Liderologia , comunitatea de lideri care inspira, invața și schimba. Sunt discuții inspirate din practica și din lecțiile invațate de lideri din mediul de business din Romania.

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii conf. univ. dr. Adriana Pistol a declarat, vineri seara, ca autoritatile nu vor putea anula amenzile pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania (PLF) doar pentru anumite categorii si ca amnistia ar trebui sa se aplice tuturor. Intrebata…

- Fortuna este o casa de pariuri de top din Romania. Aceasta este prezenta atat in mediul online prin platforma online de pariuri, cat in mediul offline prin agențiile stradale care pot fi gasite in majoritatea orașelor din Romania. Fortuna se afla in topul preferințelor pariorilor prin prisma seriozitații…

- Dupa ce in lunile trecute institutia a mai apelat la voluntari pentru a putea face la timp anchetele epidemiologice sau pentru a introduce datele legate de pandemie in platforma nationala, acum cauta ajutor pentru a putea da amenzi.„Suntem nevoiti sa apelam la voluntari, doar ca de aceasta data nu are…

- Romania produce jumatate din cantitatea de prune din UE, dar numai un brand traditional romanesc de magiun de prune ajunge in supermarketurile locale, scrie Mediafax. In anul 2020, Romania a pro­dus 775.000 de tone de prune, ceea ce inseamna 47,5% din totalul productiei din Uniunea Europeana,…

- Mihaela Galani, patroana unui brand cunoscut de incalțaminte din Romania, a incetat din viața astazi. Moartea fulgeratoare și subita a tinerei de doar 33 de ani a venit ca un trasnet pentru toți cei care au cunoscut-o, astfel ca a aparuta prima ipoteza privind cauza decesului!

- Incepand cu 20 decembrie 2021, persoanele care intra in țara trebuie sa completeze formularul digital de intrare in Romania (PLF), document adoptat la nivelul a 18 state din Uniunea Europeana și reglementat astazi de Guvernul Romaniei. Atenție! Nu este un certificat COVID-19, nu conține date despre…

- Mediul privat cere un cadrul legislativ care sa inlesneasca procesul de recrutare a fortei de munca din strainatate, persoane necalificate, calificate sau inalt calificate care ar putea compensa deficitul acut de forta de munca din Romania.