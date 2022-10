Stiri pe aceeasi tema

- Conferința TEDxWomen Cornisa Targu Mureș va avea loc sambata, 5 noiembrie, de la ora 15.00, la Centrul Cultural "Mihai Eminescu" din Targu Mureș și are, printre invitați, nume de prima marime ale vieții publice din Romania: Maia Morgenstern, actrița, Elena Lasconi, primar, Elena Lotrean, fondatoarea…

- Una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania a fost surprinsa intr-o stare incontrolabila. Frumoasa bruneta s-a distrat pe cinste la inaugurarea unui celebru club din Capitala, acolo unde a petrecut pana in zori, alaturi de o buna prietena. Cum a fost surprinsa de paparazzi. Fosta soție a lui Codrin…

- Transformare importanta pentru Kitty Cepraga. Cum arata fosta vedeta TV la 42 de ani. Vedeta a ales sa plece in Italia, in urma cu aproape doua decenii, unde a luat viața de la zero. Ea a devenit acolo o actrița foarte cunoscuta, scenarista, regizoare, dar și producatoare de filme. Ea s-a intors in…

- Magda Palimariu și-a revenit spectaculos dupa ce a nascut. In urma cu o luna, prezentatoarea de la PRO TV aducea pe lume un baiețel perfect sanatos, care avea sa-i schimbe complet viața. Vedeta a nascut in Norvegia, acolo unde este stabilit soțul ei. Magda Palimariu a profitat de vremea buna și a ieșit…

- Monica Gabor ascunde un secret in Romania. Vedeta are de platit o datorie uriașa in țara. Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a reușit sa ocoleasca executarea silita timp de mai mulți ani.

- Iulia Vantur, care care 42 de ani și traiește in India, s-a concentrat in ultima perioada la viața ei profesionala, și mai puțin la cea personala. Vedeta nu este inca casatorita, deși are o relație de mult timp cu Salman Khan, și nici nu a devenit mama. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , ea a spus…

- Iulia Vantur și Salman Khan fac o echipa in viața personala, dar și cea profesionala. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , vedeta a explicat cat de mult o ajuta starul de la Bollywood in cariera ei, dar și cum o incurajeaza pentru a deveni din ce in ce mai buna in muzica. Vedeta a recunoscut ca Salman…