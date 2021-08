Stiri pe aceeasi tema

- Camelia Potec, președintele FR de Natație, a celebrat finalele la care vor participa maine dimineața la Jocurile Olimpice, Robert Glința și David Popovici cu un mesaj și o imagine speciale. „Sunt momente cand generațiile se intalnesc și puterea crește. Sunt momente de inspirație pentru performanța in…

- O fotografie postata de Lionel Messi dupa ce a cistigat Copa America a devenit cea mai apreciata din istoria Instagram in domeniul sportiv, avind peste 20 de milioane de "like-uri". In fotografie, Messi apare in vestiar, cu trofeul Copa America. Fotografia a primit 20,8 milioane de like-uri si a depasit…

- O fotografie postata de Lionel Messi dupa ce a castigat Copa America a devenit cea mai apreciata din istoria Instagram in domeniul sportiv, avand peste 20 de milioane de "like-uri", anunța news.ro. In fotografie, Messi apare in vestiar, cu trofeul Copa America. Fotografia a primit 20,8…

- In fotografie, Messi apare in vestiar, cu trofeul Copa America. Fotografia a primit 20,8 milioane de like-uri si a depasit recordul detinut de Cristiano Ronaldo cu o postare in semn de omagiu pentru Diego Maradona.

- Bianca Andreescu a postat un mesaj în limba româna cu ocazia "Zilei tatalui", sportiva care reprezinta Canada aratându-le fanilor și o fotografie de colecție cu Nicu Andreescu. Rețelele sociale au fost inundate duminica (20 iunie) cu mesaje pentru tații din toata…

- O tanara insarcinata din Rio de Janeiro a fost impușcata mortal, in timpul unui raid al poliției in cartierul in care locuia bunica sa. In urma cu doar cateva zile, femeia publicase o fotografie alaturi de iubitul sau, marturisind ca abia așteapta sa devina mama. La inceputul lunii iunie, Kathlen Romeu…

- Nicole Cherry este insarcinata cu iubitul eI Florin. Cantareața a dat vestea intr-un mod inedit, printr-o fotografie alaturi de partenerul ei, in care i se poate vedea burtica de gravida. Nicole Cherry este insarcinata. Vedeta a dat vestea și a postat prima fotografie cu burtica Intr-o rochie roșie,…

- Cristina Ich este insarcinata din nou? Aceasta a fost intrebarea care a stat pe buzele a mii de fani din mediul online, in urma uneia dintre cele mai recente apariții ale vedetei. Iata prin ce gest controversat și-a pus iubita lui Alex Pițurca toți admiratorii de pe rețelele de socializare pe ganduri!