- O poveste de dragoste ca-n povești este ceea ce a trait Stela Enache alaturi de regretatul ei soț, compozitorul Florin Bogardo. Dupa trei zile de relație, barbatul a cerut-o in casatorie și au fost fericiți impreuna timp de 39 de ani.

- Maria Constantin se pregatește de nunta, care va avea loc anul viitor intr-o zi de joi. Artista a explicat de ce evenimentul nu va avea loc in weekend, dar și cum se ințelege fiul ei cu viitorul soț al mamei sale. Deși ar fi vrut sa faca in acest an nunta cu Robert Stoica, Maria Constantin este nevoita…

- Andra Voloș și-a surprins recent marea comunitate de care se bucura in mediul online, asta imediat dupa ce s-a afișat cu un inel de logodna și a marturisit ca este soție incepand din acel moment. A fost oare ceruta in casatorie cu adevarat?! Iata ce le-a spus fosta iubita a lui Bogdan Mocanu fanilor!

- Multipla campioana mondiala si olimpica la gimnastica Simone Biles a anuntat, pe retelele de socializare, ca s-a logodit cu jucatorul de fotbal american Jonathan Owens. "M-am trezit o logodnica", a scris sportiva de 24 de ani, pe Twitter, alaturi de cateva fotografii cu Owens si de cererea in casatorie…

- Dodo surprinde din nou dupa ce ce a anunțat ca a inceput o noua relație și l-a dat uitarii pe tatal copilului ei, Liviu Kevin. Cantareața vrea deja sa faca pasul cel mare cu noul iubit. Se pare ca pe langa botezul micuțului ei, artista iși planuiește și cununia.

- Ana Maria Mocanu a avut parte de o intrebare neașteptata din partea unui fan. Fosta asistenta TV a fost ceruta in casatorie prin intermediul unei mesaj de pe rețelele sociale, fapt care a amuzat-o teribil.

- Andreea Marin a vorbit despre relația cu iubitul ei, Adrian Brancoveanu. Vedeta a pașit cu dreptul in 2022, așadar, fanii se pot aștepta la multe surprize din partea ei. In plan personal, se declara in echilibru și fericita. Considera ca relația sa cu fiica sau cu iubitul ei este una perfecta și se…

- Data de 1 ianuarie 2022 va fi cu siguranța una din cele mai fericite zile traite de o tanara din Campeni, venita cu iubitul și prietenii la schi pe partia de la Vartop. Povestea s-a petrecut pe partia Piatra Graitoare din Vartop, judetul Bihor, statiune unde cei doi se aflau impreuna cu un grup de prieteni.…