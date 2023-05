In 2023, la aniversarea a cinci ani de la revenirea pe principala scena a raliurilor din Romania, Raliul Argeșului stabilește un record. A atins borna maxima admisa de echipaje care pot lua startul in competiția care se desfașoara și pe Transfagarașan. Dupa ce in primii ani de la revenire aproximativ 60 de echipaje au pornit in Raliul Argeșului, numarul a crescut de-a lungul sezoanelor pana la un numar de aproximativ 70 de mașini in concurs. In 2023, așteptarile fanilor sunt depașite, cu 80 de echipaje care se vor alinia la start in competiția programata in perioada 26-27 mai. Vineri, 26 mai,…